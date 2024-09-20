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Berkshire Hathaway продала акции Bank of America еще на $900 млн и сократила долю до 10,8%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила сокращать свой пакет в Bank of America Corp.

Berkshire во вторник, среду и четверг продала 22,3 млн акций банка на общую сумму около $900 млн, говорится в документах, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В результате инвестфирма сократила свою долю в Bank of America до 10,8%. Когда доля опустится ниже 10%, Berkshire более не будет обязана раскрывать данные о продажах бумаг в течение двух рабочих дней, отмечает MarketWatch. Чтобы достичь этой отметки, компании нужно продать еще около 60 млн акций банка.

С середины июля Berkshire выручила около $8 млрд от продажи порядка 200 млн акций Bank of America.

Котировки акций Bank of America подскочили на 3,2% по итогам торгов в четверг. С начала года рыночная стоимость банка выросла на 21,4%, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 19,8%.

Berkshire Hathaway Bank of America Уоррен Баффет
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