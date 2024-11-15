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Brent подешевела до $71,92 за баррель

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе вечером в пятницу на сохраняющихся опасениях избытка предложения топлива на мировом рынке.

К 17:48 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,64 (0,88%), до $71,92 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,64 (0,93%), до $68,06 за баррель.

Международное энергетическое агентство спрогнозировало профицит поставок нефти в следующем году на фоне замедления роста спроса в Китае и увеличения глобальной добычи. Излишек топлива может оказаться еще больше, если ОПЕК+ начнет постепенно наращивать поставки.

Дополнительное давление на котировки оказывают данные о динамике промышленного производства в Китае. Промпроизводство в стране в октябре увеличилось на 5,3% в годовом выражении. Темпы роста снизились по сравнению с 5,4% в сентябре, тогда как средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривал ускорение до 5,6%.

"Мы видим некоторые позитивные сигналы в статданных, но трудный период еще не закончился, - написал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV. - Промпроизводство оказалось хуже, чем ожидалось, и данные по нефтяному сектору также не блестящие".

Brent WTI ОПЕК Китай МЭА
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