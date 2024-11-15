Цена нефти Brent опустилась ниже $72 за баррель после роста накануне

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам предыдущей сессии на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 по московскому времени составляет $71,96 за баррель, что на $0,6 (0,83%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,28 (0,4%), до $72,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,55 (0,8%), до $68,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на $0,27 (0,4%), до $68,70 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,09 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,6 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина упали на 4,41 млн баррелей, дистиллятов - на 1,39 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,27 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 688 тыс. баррелей после роста на 522 тыс. баррелей неделей ранее.

Негативным фактором для рынка нефти остается укрепление курса доллара США, а также опасения излишка предложения топлива на мировом рынке.

"Победа Дональда Трампа на президентских выборах подстегнула опасения, что его благосклонное отношение к энергетическому сектору приведет к росту добычи в США, причем добыча за время его президентства может обновить исторические максимумы", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.