Brent подешевела до $71,84 за баррель

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение днем в пятницу и готовятся завершить неделю в минусе на сохраняющихся опасениях избытка предложения топлива на мировом рынке.

К 14:23 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,72 (0,99%), до $71,84 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,68 (0,99%), до $68,02 за баррель.

Накануне Brent и WTI подорожали на 0,4% на данных о неожиданном снижении товарных запасов продуктов нефтепереработки в США по итогам прошлой недели. При этом с начала недели котировки снизились около 3%.

Международное энергетическое агентство спрогнозировало профицит поставок нефти в следующем году на фоне замедления роста спроса в Китае и увеличения глобальной добычи. Излишек топлива может оказаться еще больше, если ОПЕК+ начнет постепенно наращивать поставки.

Негативным фактором для рынка нефти также является укрепление курса доллара США. Американская валюта вновь подросла к основным мировым конкурентам после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что регулятор не спешит снижать ключевую ставку на фоне сильных статданных по экономике США.

Промышленное производство в Китае в октябре увеличилось на 5,3% в годовом выражении. Темпы роста замедлились по сравнению с 5,4% в сентябре, тогда как средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривал ускорение до 5,6%.

"Мы видим некоторые позитивные сигналы в статданных, но трудный период еще не закончился, - написал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV. - Промпроизводство оказалось хуже, чем ожидалось, и данные по нефтяному сектору также не блестящие".