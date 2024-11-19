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Imperial Brands увеличил годовую чистую прибыль на 12%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, увеличил чистую прибыль в 2024 финансовом году на 12%, несмотря на небольшое снижение выручки.

За год, который завершился 30 сентября, чистая прибыль компании составила 2,6 млрд фунтов ($3,3 млрд) против 2,33 млрд фунтов годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял 2,21 млрд фунтов.

Операционная прибыль Imperial Brands выросла на 4,5%, до 3,55 млрд фунтов, оказавшись чуть ниже среднего прогноза опрошенных Alpha Value аналитиков в 3,56 млрд фунтов.

Годовая выручка компании уменьшилась до 32,41 млрд фунтов с 32,48 млрд фунтов годом ранее. Продажи табачных изделий сократились на 4%, однако выручка в этом сегменте увеличилась на 3,8% благодаря повышению цен. Доход в сегменте альтернатив табаку вырос на 26,4%.

Компания выплатит дивиденды в размере 153,42 пенса на акцию за 2024 фингод, что на 4,5% больше, чем годом ранее. В текущем фингоду Imperial Brands направит 1,25 млрд фунтов на обратный выкуп акций.

По прогнозу компании, повышение ее прибыли в расчете на акцию в этом фингоду составит 8-9%.

Imperial Brands готовит стратегию развития на следующие пять лет (до 2030 года включительно) и намерена обнародовать ее детали в марте 2025 года.

С начала 2024 года капитализация Imperial Brandsвыросла на 34,5%.

Imperial Brands Великобритания
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