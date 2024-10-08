Концерн Imperial Brands объявил buyback на 1,25 млрд фунтов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, объявил программу выкупа своих акций на сумму до 1,25 млрд фунтов стерлингов ($1,64 млрд) на 2025 финансовый год, начавшийся в октябре.

Это на 13,6% превышает buyback по итогам прошлого фингода, отмечает компания.

Общий объем выплат акционерам в виде дивидендов и выкупа акций запланирован на этот финансовый год на уровне 2,8 млрд фунтов против 2,4 млрд фунтов годом ранее.

Imperial Brands также сообщила, что увеличила дивиденды за 2024 фингод на 4,5% - до 153,43 пенса на акцию.

За последние три месяца капитализация Imperial Brands выросла на 8,7% (до 18,1 млрд фунтов), тогда как фондовый индекс FTSE 100 прибавил менее 1%.

Imperial Brands выпускает сигареты под брендами Davidoff, Winston, Gauloises, JPS, Fine и West.