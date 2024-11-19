Rheinmetall прогнозирует выручку в 20 млрд евро к 2027 году

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Германский концерн Rheinmetall прогнозирует, что его выручка достигнет 20 млрд евро к 2027 году за счет увеличения военных расходов странами Запада.

В том числе в ключевом оборонном бизнесе выручка, как ожидается, вырастет более чем два раза в ближайшие три года вследствие восполнения вооружения государствами НАТО на фоне конфликта на Украине, пишет MarketWatch со ссылкой на главу компании Армина Паппергера.

В 2023 году Rheinmetall зафиксировал выручку в размере 7,176 млрд евро, показатель увеличился на 12%.

Выручка в сегменте военных транспортных средств, включая БМП Marder, как ожидается, подскочит на 39% к 2027 году и составит до 9 млрд евро. Доходы от продажи оружия и боеприпасов могут увеличиться на 30%, до 6-7 млрд евро, электронных решений - на 20%, до 4-5 млрд евро, систем энергоснабжения - на 9%, до 2,5 млрд евро.

Компания также ожидает операционной рентабельности в размере 18% к указанному сроку.

За последние 30 месяцев Rheinmetall получил заказы только от правительства Германии на сумму 39 млрд евро.

С начала 2024 года капитализация Rheinmetall увеличилась более чем в 2 раза, до 25,16 млрд евро.