Дуда не верит в способность Европы обеспечить обороноспособность без помощи США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз неспособен обеспечить свою обороноспособность собственными силами, без помощи США, заявил президент Польши Анджей Дуда на мероприятии у Могилы неизвестного солдата. Его заявления цитирует его канцелярия.

"Это несбыточная мечта, как думают некоторые, о том, что сегодня Европа способна обеспечить собственную безопасность... Европа не сможет обеспечить свою безопасность (...) самостоятельно, без помощи США", - сказал он.

"Мы сегодня в авангарде, тратим более 4% на оборону и планируем больше. Нам нужно уговорить, убедить наших союзников увеличить расходы на оборону", - подчеркнул президент.

"Сегодня у нас нет сомнений, что для безопасности Европы и мира необходимо укреплять евроатлантические связи", - сказал Дуда.