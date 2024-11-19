"АвтоВАЗ" рассчитывает завершить без убытков третий год подряд

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" рассчитывает завершить без убытков третий год подряд, несмотря на давление ставок и, как следствие, растущую процентную нагрузку по кредитам, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

"Процентная нагрузка (по кредитам - ИФ) отъедает существенную часть из нашей маржинальной финмодели. Но слово "маржинальная" здесь как раз подтверждает еще раз, что и этот год - уже третий год, так сказать, в новейшей истории "АвтоВАЗа" - тоже будет успешным. В том числе в финансовом отношении он будет завершен без убытков", - сказал он.

Он напомнил, что долговая нагрузка автопроизводителя составляет порядка 100 млрд рублей, что влечет еще порядка 20 млрд рублей. процентной нагрузки. "С учетом ключевой ставки и, как следствие, процента, который закладывают банки за свои услуги, при таком объеме кредитной нагрузки, процентная нагрузка компании будет еще выше. Я имею в виду, больше 20 млрд рублей в год", - допустил глава компании.

За 10 месяцев 2024 года продажи автомобилей Lada в России выросли ровно на треть, до 377,9 тысчст штук.

"АвтоВАЗ" не раскрывал консолидированную финансовую отчетность за 2022 год и 2023 год, но его руководители говорили, что в эти периоды финансовые результаты компании были положительными. В частности, Соколов в начале 2023 года сообщал о получении концерном 1,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО в 2022 году. Первый вице-премьер Денис Мантуров, возглавляющий совет директоров "АвтоВАЗа", в феврале года говорил, что и в 2023 году у компании была операционная прибыль. "В прошлом году убытка не было, более того - мы списали часть убытков прошлых лет, и в этом году они будут практически досписаны, что-то еще остается на 2025 год, но операционно - прибыль", - говорил Мантуров.