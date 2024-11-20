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Stellantis отложила начало продаж электропикапа Ram на I полугодие 2025 года

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Европейская группа Stellantis переносит старт продаж электрического пикапа Ram с 2024 года на первое полугодие 2025 года и продолжает испытания автомобиля, передает CNBC.

Глава компании Карлос Таварес отказался раскрыть точные причины переноса.

"У нас просто очень много работы, и мы стремимся проверять продукцию очень тщательно, поэтому не спешим", - сказал он журналистам.

На первый квартал 2025 года также было запланировано начало продаж гибридного Ramcharger. Stellantis отказалась уточнить, актуальны ли эти сроки.

По словам Тавареса, перед тем как переключиться на новые пикапы, компании нужно закончить работу над электромобилями Dodge Charger Daytona и Jeep Wagoneer, которые должны поступить в продажу до конца текущего года.

Stellantis Карлос Таварес Jeep Европа
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