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"АвтоВАЗ" допускает повышение цен из-за валютных курсов и давления ставок на поставщиков

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Давление ставок на себестоимость продукции поставщиков "АвтоВАЗа" и рост курса доллара к рублю могут стать основанием для повышения цен на автомобили. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Транспортной недели президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

"Индексация средних цен в этом году на автомобили Lada, в целом, по миксу нашей продукции была всего лишь 4,3%. Причем не в текущем календарном году, а с ноября 2023 года. То есть, уже больше года мы живем в той динамике индексации цен, которая явно меньше инфляции. И в этом, в том числе, заслуга наших поставщиков, потому что, если бы поставщики компонентной базы постоянно повышали цены на свою продукцию, то, соответственно, мы бы были вынуждены увеличивать цены и на автомобили", - сказал Соколов журналистам.

При этом он отметил, что "процентная ставка, в основе которой лежит ключевая ставка, является основой роста себестоимости продукции". "Это первый фактор, который будет влиять на индексацию, а, возможно, даже и рост цен в следующем году. Хотя цены, конечно, "прижаты" рынком, но – тем не менее. Вторым фактором является продолжающийся, к сожалению, рост курса доллара по отношению к рублю. Несмотря на то, что мы имеем локализацию порядка 90% по поставщикам первого уровня, многие из самих поставщиков получают сырье, материалы, свою субкомпонентную базу из-за рубежа. Да, в основном уже из безопасных юрисдикций. Но, тем не менее, в основе этих торговых экспортно-импортных операций лежит курс валют. Поэтому рост курса доллара по отношению к рублю тоже сказывается на росте себестоимости. Вот эти два фактора, конечно, будут влиять на те решения, которые придется принимать, исходя из объективных макроэкономических обстоятельств", - сказал глава "АвтоВАЗа".

Он отметил, что BOM (bill of materials - ИФ), то есть набор компонентов в составе себестоимости автомобиля, играет определяющую роль с точки зрения конечной цены автомобиля и составляет до 80% от его себестоимости. "Иногда и выше, в зависимости от эффективности и производительности непосредственно автосборочных процессов. Производительность у нас высокая. Как вы знаете, конвейеры в этом году были запущены практически с максимальной скоростью – один автомобиль каждые 25 секунд. По уровню производительности труда, роботизации процессов мы в полной мере соответствуем высоким мировым стандартам. В связи с этим BOM играет определяющую роль в составе себестоимости нашей продукции, что впрямую коррелирует с ценами", - сказал Соколов.

По его словам, "АвтоВАЗ" подтверждает договорные обязательства перед теми своими поставщиками, которые с 2022 года сменили иностранных собственников на российских. "Консолидация поставщиков в компонентной отрасли – это вполне естественный и прогнозируемый процесс, который начался в 2022 году. Мы приветствуем, в целом, этот процесс и подтверждаем свои договорные обязательства перед теми предприятиями, где состав акционеров меняется, становясь более прозрачным и понятным и для нас, как компании, и для РФ, и для отрасли", - сказал глава "АвтоВАЗа".

АвтоВАЗ Максим Соколов
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