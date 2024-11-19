"АвтоВАЗ" ожидает падения авторынка РФ в 2025 г. до 25% при дальнейшем росте ставки ЦБ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ, который по итогам 2024 года достигнет отметки в 1,7 млн штук, в 2025 году при условии дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ может упасть примерно на четверть, ожидают в "АвтоВАЗе".

Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил журналистам в кулуарах Транспортной недели во вторник, что компания в ноябре видит явное замедление рынка, находящегося под давлением высоких ставок. По его словам, в первой половине месяца рынок показал результат на 40% ниже по сравнению с тем, который в компании ранее прогнозировали на этот месяц.

"По своим продажам в ноябре мы видим падение чуть меньше - в пределах 25-30% от наших планов на этот месяц. Если сравнивать с ноябрем прошлого года, ожидаются примерно равные показатели, хотя отставание уже намечается. Поэтому сейчас говорить выверенно по объему продаж по году, в целом по рынку и по нашему бренду, я бы не стал. Надо эти полтора месяца еще доработать", - сказал Соколов журналистам.

Он констатировал, что "многое будет зависеть от решения и от сигналов Центрального банка в отношении возможного роста ключевой ставки". "Мы видим, что сейчас таргетирование ЦБ достигло своей цели, и клиенты перетекают из автосалонов в банки, аккумулируют свои средства на депозитах, что, конечно, в среднесрочной перспективе однозначно негативно скажется на рынке и производственных планах. Потому что поддерживать такие темпы производства, которые демонстрирует "АвтоВАЗ" за последние 2-3 года, в следующем году при такой ключевой ставке просто невозможно", - сказал Соколов.

По прогнозу "АвтоВАЗа", рынок легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2024 году выйдет на отметку в 1,7 млн штук, но, как отметил Соколов, "последние две недели ноября выглядят очень тревожно". "Я уверен, что рынок легковых и легких коммерческих автомобилей будет сокращаться. Мы, в принципе, прогнозируем падение рынка в следующем году, если ставка будет дальше подниматься, до 1,3-1,4 млн штук. То есть по отношению к ожидаемым итогам 2024 года это будет снижение на 300-400 тысяч автомобилей", - предположил Соколов. Таким образом, исходя из его оценок, в "АвтоВАЗе" допускают, что снижение рынка в 2025 году составит 18-24%.

"Тем не менее мы пока не снижаем своих производственных планов на 2025 год. Они были утверждены советом директоров, и цифра 500 тыс. автомобилей в планах "АвтоВАЗа" на следующий год заявлена уже с учетом развития модельного ряда, запуска проекта Iskra и развития модельного ряда Niva", - добавил Соколов.