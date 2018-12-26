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ФАС заподозрила структуры Троценко в помехах при проверке по делу о развитии аэропорта Иркутска

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает структуры бизнесмена Романа Троценко "Новапорт" и AEON в воспрепятствовании проверке при расследовании дела о нарушение антимонопольного законодательства при строительстве нового терминала аэропорта Иркутска.

"ООО "Новапорт" и ООО "АЕОН" отключили серверы, на которых находятся документы, осмотр которых необходим для проведения проверки", - говорится в сообщении ведомства в среду.

Ранее ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона "О защите конкуренции" в отношении правительства Иркутской области и структур, участвующих в проекте развития аэропорта Иркутска. Среди них фигурировали AEON и "Новапорт", ООО "Система управления" (согласно системе "СПАРК-Интерфакс", в собственности у гражданки РФ Марьяны Чураковой) и его "дочка" - ООО "Рампорт безопасность" (переименовано в ООО "Терминал Иркутск").

Аэропорт Иркутска был передан из федеральной собственности в областную в 2015 году. Задачей было привлечь частные инвестиции для реконструкции действующего терминала, а в будущем - строительства нового аэропорта за пределами города. Первоначально в качестве потенциальных инвесторов назывался консорциум из корейской Incheon (оператор аэропорта в Сеуле), "Ростеха" и "Роснефти", но проект так и не состоялся. В последние годы главными интересантами выступали "Новапорт" Троценко, "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга и "Базовый элемент" Олега Дерипаски, которые ждали объявления конкурса.

Однако конкурс так и не состоялся. Весной этого года губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что инвестором строительства нового терминала станет АО "Рампорт аэро" - оператор подмосковного аэропорта "Жуковский", 25% которого принадлежат госкорпорации "Ростех". Он также отмечал, что в эксплуатации терминала будет участвовать "Новапорт". "АО "Международный аэропорт Иркутск" и "Рампорт" создали управляющую компанию для привлечения инвестиций в создание аэровокзала. С юридической точки зрения все наши службы этот процесс признали стопроцентно законным", - заявлял Левченко "Интерфаксу" в сентябре.

Позднее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил в интервью "Ведомостям", что госкорпорация планирует получить 25% в проекте, 75% будет у компании "Системы управления", которую он назвал структурой "Новапорта". "Сейчас там разгорается скандал: почему проект отдали этой компании, а не той, и Олег Дерипаска якобы хотел там поучаствовать. Если объявят конкурс - пожалуйста! Мы готовы принять в нем участие", - говорил изданию Чемезов.

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Теги: ФАС, Иркутск, Новапорт, AEON
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