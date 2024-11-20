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"АвтоВАЗ" планирует экспортировать 20 тыс. Lada в 2024 г. и около 30 тыс. в 2025 г.

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Объем экспортных поставок "АвтоВАЗа" в 2024 году планируется на уровне 20 тыс. автомобилей, в 2025 году - в 1,5 раза больше. Об этом сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в кулуарах Транспортной недели в среду.

"По итогам 2022-2023 годов экспорт у нас упал практически до нуля, в тот период было поставлено буквально несколько тысяч автомобилей. Сейчас, несмотря на усиливающееся санкционное давление, мы наращиваем объемы и планируем выйти на планку около 20 тыс. автомобилей по итогам 2024 года", - сказал Соколов журналистам, отметив, что в "АвтоВАЗе" довольны темпом восстановления экспорта.

Основными направлениями поставок, по его словам, были традиционные для "АвтоВАЗа" рынки ближнего зарубежья, в том числе Белоруссия, Узбекистан и Казахстан.

"Если говорить о прогнозах по экспорту на 2025 год, мы планируем как минимум на 50% увеличить объёмы", - добавил глава концерна.

На годовой пресс-конференции по итогам 2023 года Соколов сообщал, что в прошлом году экспортные поставки автомобилей Lada велись в восемь стран: в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и Южную Осетию. Годовой объем экспорта в прошлом году составил 6,5 тыс. шт. Тогда Соколов говорил о планах экспорта в объеме 20-25 тыс. автомобилей на 2024 год.

АвтоВАЗ
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