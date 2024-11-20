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Президент "АвтоВАЗа" допустил достижения годовой выручки более 1 трлн рублей к 2030 году

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Годовая выручка "АвтоВАЗа" в перспективе 2030 года может превысить отметку в 1 трлн рублей при условии выхода предприятий группы на ежегодный выпуск 700 тысяч автомобилей в год, что в компании сейчас считают вполне реалистичным, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в кулуарах Транспортной недели.

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О том, что годовой объем производства автомобилей на предприятиях "АвтоВАЗа" в перспективе 2030 года может достигнуть 700 тысяч автомобилей говорил 19 ноября в Совете Федерации глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отмечал, что в зависимости от конъюнктуры рынка возможен выход компании и на более высокий производственный результат. Комментируя озвученные министром планы, глава "АвтоВАЗа" отметил, что производственные мощности группы "АвтоВАЗ" с учетом их модернизации за последние 2,5 года уже рассчитаны на производство более 600 тысяч автомобилей в год при условии их максимальной загрузки.

"Годовой объем производства в 700 тысяч автомобилей - это траектория движения по оптимистичному сценарию, которая предусмотрена утвержденной советом директоров стратегией "АвтоВАЗа". Теоретически, если развивать мощности и дальше, мы можем достигнуть и большего объема выпуска. Но главное, чтобы эта потенциальная возможность была сбалансирована возможностями рынка и, самое главное - инструментами промышленной политики, которые бы позволили её в полном объеме задействовать для достижения технологического суверенитета", - сказал Соколов журналистам.

Он допустил, что при объеме выпуска 700 тысяч Lada в год в перспективе 2030 года оборот группы превысит 1 трлн рублей.

"Исходя из ценовых параметров текущего года, которые предполагают среднюю цену за один автомобиль в 1,5 млн рублей, и учитывая прогнозируемую индексацию следующих лет, мы можем перешагнуть планку в 1 трлн рублей выручки в год, если будем выпускать 700 тысяч автомобилей в год. При грамотной настройке промышленной политики это даже может быть не просто оптимистичная перспектива, а вполне реалистичный, базовый сценарий", - заявил глава "АвтоВАЗа".

Объем годовой выручки за прошлый год "АвтоВАЗ" не раскрывал. Судя по отчетности компании по РСБУ, до этого рекордным был результат 2021 года, когда в России было реализовано более 350 тысяч Lada - тогда оборот концерна превысил 300 млрд рублей.

По словам Соколова, работать на максимальной мощности "АвтоВАЗу" в ближайшее время могут не позволить "определенные макроэкономические и рыночные ограничения". В частности, накануне он говорил журналистам, что российский авторынок находится под давлением высоких ставок и изменения валютных курсов и по итогам 2025 года при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики со стороны ЦБ может снизиться на 18-24%, до 1,3-1,4 млн новых легковых автомобилей и LCV.

"Очень важно в этой ситуации, чтобы выверенная промышленная политика государства была направлена на то, чтобы задействовать все возможности "АвтоВАЗа", в том числе с точки зрения расширения его модельного ряда, новой продуктовой линейки. Это новые модели в классе B, B+ и даже C, как, например, Lada Aura. Таким образом, важно, чтобы не только "АвтоВАЗ" работал с полной отдачей, но и вся команда наших локализованных российских поставщиков, которых у нас около 1,65 тысячи, где трудятся более 500 тысяч человек", - сказал Соколов журналистам.

Максим Соколов Антон Алиханов АвтоВАЗ Lada Минпромторг
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