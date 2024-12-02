В ВТБ оценили инвестиции в ОСК в ближайшие 5-6 лет в 750 млрд рублей

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Потребность в инвестициях "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) по проектам модернизации верфей в Петербурге и развития судостроения в Приморье оценивается в сумму до 750 млрд рублей, заявил Reuters глава ВТБ Андрей Костин.

"Сегодня приоритетом для нас является модернизация петербургских верфей и развитие судостроения на Дальнем Востоке. Только на эти цели в ближайшие пять-шесть лет нам потребуется от 500 до 750 млрд рублей. При нашем уровне прибыльности, наверное, такие деньги можно собрать. Будем стараться планы выполнять", - сообщил он.

"Мы можем серьезно поправить финансовое положение ОСК за счет сокращения того финансового разрыва, который был определен, за счет внутренней работы, снижения затрат или изменения соглашений, контрактов убыточных. Там много что можно сделать даже путем переговоров. Но инвестиции, конечно, потребуются существенные", - отметил Костин, возглавляющий совет директоров ОСК.

По оценке Минфина, дефицит денежных средств ОСК, которые необходимы на финансирование ее деятельности, погашение долгов и достройку убыточных заказов, составляет 1,029 трлн рублей. Кроме того, корпорации требуется не менее $5 млрд на строительство новой верфи во Владивостоке, а также средства на модернизацию существующих верфей на северо-западе страны.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. В августе 2023 года президент Владимир Путин сообщил о решении передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет, в октябре указ о передаче был подписан.