Выручка VK в III квартале выросла на 19% - до 39,4 млрд рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Выручка интернет-холдинга VK в III квартале составила 39,4 млрд рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании.

Результат оказался выше консенсусу-прогноза "Интерфакса", по которому выручка компании ожидалась в размере 38,8 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев выручка VK составила 109,6 млрд рублей, увеличившись на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как говорится в сообщении, основным источником роста выручки стала онлайн-реклама, доходы от которой увеличились на 19% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года - до 65,9 млрд рублей.

Новость дополняется