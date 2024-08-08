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Выручка VK в I полугодии выросла на 23% - до 70,2 млрд рублей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Выручка интернет-холдинга VK в I полугодии составила 70,2 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании.

Показатель скорректированной EBITDA был отрицательным в размере 0,7 млрд рублей против положительного значения в размере 3,9 млрд рублей за I полугодие 2023 года.

Результат по выручке соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса", составленному на основе ожиданий аналитиков инвесткомпаний и банков.

Показатель скорректированной EBITDA оказался выше консенсус-прогноза, по которому он ожидался отрицательным в размере 1,2 млрд рублей.

Как говорится в сообщении, основным источником роста выручки в I полугодии стала онлайн-реклама, доходы от которой увеличились на 20% по сравнению с тем же периодом 2023 года - до 42 млрд рублей.

Нерекламная выручка VK выросла на 27% - до 28,2 млрд рублей.

По итогам II квартала выручка VK увеличилась на 21% - до 36,4 миллиарда рублей.

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