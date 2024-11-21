Песков назвал безответственной позицию администрации Байдена по Украине

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавний удар ВСУ баллистическими ракетами малой дальности по Брянской области, заявил о новой эскалации на Украине и обвинил администрацию президента США Джо Байдена в безответственности.

"Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которую занимает уходящая администрация США. Они продолжают подливать масла в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение, используя при этом Украину как инструмент в своих руках в своей войне с РФ", - сказал он.

Так он прокомментировал информацию об ударе ВСУ американскими ракетами ATACMS по Брянской области и сообщения СМИ о возможном применении украинскими военными британских ракет Storm Shadow.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли у России подтверждение, что была использована ракета Storm Shadow, Песков сказал: "Я сейчас не хотел бы чего-то дополнительного говорить по той тематике, которая является прерогативой наших военных, военного ведомства".