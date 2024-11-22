Акционеры ПАО "Инарктика" утвердили дивиденды за 9 месяцев в 20 руб. на акцию

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося (семги) и форели в РФ, на внеочередном собрании утвердили дивиденды за девять месяцев этого года в 20 рублей на акцию, сообщает компания.

Собрание прошло в заочной форме.

Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 2 декабря 2024 года.

"Таким образом, совокупные промежуточные выплаты компании акционерам за 2024 год составляют 3,52 млрд рублей, или 40 рублей на одну акцию компании", - говорится в сообщении компании.

"Инарктика" выплачивает дивиденды на квартальной основе. По итогам первого квартала 2024 года компания выплатила 0,88 млрд рублей, или 10 рублей на акцию. Таким же был размер дивидендов и по итогам первого полугодия. Совокупные выплаты по итогам шести месяцев составили 1,76 млрд рублей, или 20 рублей на акцию.

Компания утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Инарктика" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия. Финальные дивиденды за 2020 год также составили 5 рублей на акцию. Дивиденды по итогам первого квартала 2021 года составили 4 рубля на акцию (351,5 млн рублей) и столько же - по итогам первого полугодия и девяти месяцев. Дивиденды по итогам 2021 года не объявлялись.

По итогам первого полугодия 2022 года были утверждены дивиденды в размере 15 рублей на акцию. За 9 месяцев дивиденды также составили 15 рублей на акцию. По итогам 2022 года выплат не было.

В 2023 году дивиденды были выплачены четыре раза. По итогам года они составили 10 рублей на акцию. С учетом поквартальных выплат (10 рублей за первый квартал, 16 рублей по итогам первого полугодия и 19 рублей по итогам 9 месяцев) их общий размер составил 55 рублей на акцию (4,83 млрд рублей).

Уставный капитал компании разделен на 87 876 649 акций номиналом 100 рублей каждая.

Согласно годовому отчету компании, ее основными владельцами являются ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,9%) и Максим Воробьев (23,5%). Гендиректору компании Илье Соснову напрямую принадлежит 2,2%, его "ИГС Инвест" - 17,2%. ООО "Си-Эф-Си прямые инвестиции" владеет 7,7% акций, Сергей Дарькин - 5,36%. Выручка компании в первом полугодии 2024 года составила 18,3 млрд. рублей, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток за счет переоценки биомассы в воде оказался на уровне 1,4 млрд рублей против чистой прибыли 8,6 млрд рублей по итогам первого полугодия 2023 года. Продажи рыбы за этот период выросли на 20%, до 16,3 тыс. тонн.

В 2023 году выручка выросла на 21%, до 28,5 млрд рублей, валовая прибыль - на 38%, до 21,2 млрд рублей, чистая прибыль - на 27%, до 15,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 12,9 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего года. Рентабельность по этому показателю составила 45% против 55% годом ранее.

В 2023 году "Инарктика" реализовала 28,2 тыс. тонн рыбы, что на 10% больше, чем в 2022 году.