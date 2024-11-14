Капвложения "Инарктики" в ближайшие два-три года ожидаются в 4-6 млрд руб. в год

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Компания "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели, рассчитывает в ближайшие два-три года инвестировать в расширение производства по 4-6 млрд рублей.

"Думаю, что в ближайшие два-три года средний капекс-бюджет будет составлять в диапазоне 4-6 млрд рублей ежегодно", - сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Андрей Баранов, отметив, что это прогноз "широкими мазками".

"Те проекты, которые у нас идут – кормовой завод, возможно, еще смолтовый завод – вещи капиталоемкие, основные миллиарды пойдут в эти проекты", - заявил он.

Баранов напомнил, что за последние два года компания купила три мальковых завода в России – два в Калужской области и один в Нижегородской. Кроме того, в текущем году был построен собственный мальковый завод в Карелии мощностью 6 млн мальков в год, на эту мощность планируется выйти в 2025 году.

Как сообщил Баранов, стратегия компании обновляется каждый год, "потому что ландшафт, который нас окружает, слишком динамичный, чтобы делать это реже".

Говоря о перспективах освоения потенциала имеющихся у компании участков, который оценивается в 60 тыс. тонн в год, Баранов сообщил, что можно говорить о горизонте в пять лет.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).