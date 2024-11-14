Поиск

Капвложения "Инарктики" в ближайшие два-три года ожидаются в 4-6 млрд руб. в год

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Компания "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели, рассчитывает в ближайшие два-три года инвестировать в расширение производства по 4-6 млрд рублей.

"Думаю, что в ближайшие два-три года средний капекс-бюджет будет составлять в диапазоне 4-6 млрд рублей ежегодно", - сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Андрей Баранов, отметив, что это прогноз "широкими мазками".

"Те проекты, которые у нас идут – кормовой завод, возможно, еще смолтовый завод – вещи капиталоемкие, основные миллиарды пойдут в эти проекты", - заявил он.

Баранов напомнил, что за последние два года компания купила три мальковых завода в России – два в Калужской области и один в Нижегородской. Кроме того, в текущем году был построен собственный мальковый завод в Карелии мощностью 6 млн мальков в год, на эту мощность планируется выйти в 2025 году.

Как сообщил Баранов, стратегия компании обновляется каждый год, "потому что ландшафт, который нас окружает, слишком динамичный, чтобы делать это реже".

Говоря о перспективах освоения потенциала имеющихся у компании участков, который оценивается в 60 тыс. тонн в год, Баранов сообщил, что можно говорить о горизонте в пять лет.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).

Инарктика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2025-2027 годы

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

РФ продлила запрет на вывод денег через взнос в капитал компании-нерезидента

"Газпром" ждет, что спрос на газ в мире будет расти быстрее потребления энергии

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 59 тыс. б/с

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 59 тыс. б/с

"Ведомости" сообщили о планах "Балтики" купить два крупных пивзавода Чувашии и Татарстана

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });