Чистая прибыль "Инарктики" в 2024 году по МСФО снизилась в два раза

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, в 2024 году снизилась в два раза, до 7,8 млрд рублей с 15,5 млрд рублей в 2023 году, сообщает компания.

Скорректированная чистая прибыль до учета переоценки биологических активов выросла на 11%, до 10,3 млрд рублей.

Согласно пресс-релизу, чистая прибыль за второе полугодие 2024 года составила 9,2 млрд рублей, что на 34% больше, чем годом ранее. Первое полугодие компания завершила с чистым убытком.

Выручка компании в 2024 году выросла на 11%, до исторического максимума в 31,5 млрд рублей.

Как сообщается в отчете компании, выручка от продажи лосося повысилась до 19,7 млрд с 19,55 млрд рублей в 2023 году, форели - до 10,9 млрд с 8,2 млрд рублей, продукции из переработанных водорослей - до 581,8 млн с 382,2 млн рублей, прочей продукции - до 291,3 млн со 175,4 млн рублей соответственно. В то же время выручка от продажи красной икры снизилась до 92,4 млн рублей со 120,98 млн рублей. Продукция реализуется только в РФ.

В отчете также сообщается, что расходы на рекламу в 2024 году выросли до 54,4 млн рублей с 38,7 млн рублей годом ранее.

Согласно пресс-релизу, скорректированная EBITDA составила 12,5 млрд рублей, что на 3% ниже, чем в 2023 году. Рентабельность по этому показателю уменьшилась до 40% с 45% годом ранее.

Компания также сообщила, что чистый долг сократился на 7%, до 12,7 млрд рублей, что составляет 1,0х EBITDA.

Поясняя причины снижения чистой прибыли по итогам года, компания информирует: "Сокращение объемов биомассы в воде отразилось на переоценке биологических активов и привело к формированию чистого убытка по итогам первого полугодия 2024 года и оказало влияние на показатель чистой прибыли по итогам всего 2024 года". "Сокращение биомассы было связано с изменением цепочек поставок и операционной модели - частичной переориентацией на российского малька, сдвигом сроков зарыбления, а также рядом реализовавшихся биологических рисков", - говорится в пресс-релизе.

Объем биомассы в воде на конец 2024 года составила 22,7 тыс. тонн, что на треть меньше, чем на аналогичный период 2023 года.

Компания также пояснила, что основными факторами давления на рентабельность были разовые сверхнормативные списания потерь из-за реализовавшихся биологических рисков.

Как заявил процитированный в пресс-релизе гендиректор компании Илья Соснов, росту выручки до рекордных 31,5 млрд рублей способствовали стабильный спрос на охлажденного лосося и ценовые факторы. Это произошло, несмотря на снижение биомассы. "Изменения цепочек поставок мальков и биологические риски, коснувшиеся всех производителей аквакультурного лосося в Норвежском и Баренцевом морях, в первом полугодии 2024 года оказали негативное влияние как на объем биомассы в воде, так и на ряд финансовых показателей, - сказал он. - В течение второго полугодия биомасса рыбы в воде увеличилась до 22,7 тыс. тонн, что, наряду с сильными продажами, позволило нам вернуться в "зеленую зону" по чистой прибыли: во втором полугодии компания получила 9,2 млрд рублей чистой прибыли против 1,4 млрд убытка в первом полугодии".

По словам первого заместителя гендиректора компании Сергея Лимаренко, которые также приведены в пресс-релизе, "Инарктика" продолжает планомерную работу по усилению вертикальной интеграции бизнеса. "Развиваем приобретенные мальковые заводы в Калужской, Нижегородской и Архангельской областях. В 2024 году в тестовом режиме запустили построенный "с нуля" мальковый завод в Карелии. Число собственных смолтовых заводов довели до пяти, - сказал он. - Кроме того, строим собственный завод по производству рыбного корма в Великом Новгороде".

Как считает Лимаренко, эти инициативы позволят в долгосрочной перспективе снизить зависимость от сторонних поставщиков, сократить операционные расходы.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).

В 2024 году компания реализовала 25,7 тыс. тонн рыбы, что на 9% меньше, чем в 2023 году (28,3 тыс. тонн).

По состоянию на 31 декабря 2024 года основными владельцами компании являлись ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,99%) и Максим Воробьев (22,96%). Компания "ИГС Инвест" (принадлежит гендиректору "Инарктики" Илье Соснову) владела 15,36%. В свободном обращении находится 21% акций.