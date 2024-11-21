ГК "Самолет" сменила команду топ-менеджеров

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Самолет" объявила о назначении четырех кандидатов на должности топ-менеджеров компании. Это четыре внутренних кандидата, следует из пресс-релиза.

Кирилл Храпов возглавил коммерческий блок. Он будет отвечать за эффективность продаж жилой и коммерческой недвижимости, маркетинг и развитие продукта группы.

Владимир Комар назначен управляющим директором по инвестиционной стратегии земельного банка, вопросам градостроительства и развития территорий.

Арцрун Геворкян возглавил девелоперский блок Московского региона (Москва и Московская область).

Алексей Акиндинов занял должность операционного директора по управлению недевелоперскими проектами.

Напомним, что ранее совет директоров "Самолета" принял решение досрочно прекратить полномочия действующего гендиректора Андрея Иваненко и 18 ноября назначил на эту должность финансового директора Анну Акиньшину.

На должность финансового директора "Самолета" со вторника назначена Нина Голубничая, ранее возглавлявшая блок по инвестициям и контроллингу компании.

ГК "Самолет" основана в 2012 году и является одним из лидеров по объему текущего строительства в России. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.

Ранее "БКС Мир инвестиций" поставил на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для акций ГК "Самолет" из-за возможной, по данным Forbes, продажи акций Кениным.

"Потенциальная продажа доли Кенина чревата навесом предложения... Кроме того, высокие ставки оказывают давление на финансы компании, что создает неопределенность вокруг ее стратегии", - объяснили аналитики БКС пересмотр прогноза.