Новак заявил, что запрет на экспорт бензина будет снят досрочно

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия намерена досрочно снять запрет на экспорт бензина в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Да, будет (досрочно снят запрет на экспорт бензинов - ИФ). Сейчас готовятся документы", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной дате снятия запрета, вице-премьер отметил: "Неважно с 1 декабря или нет (будет отменена мера - ИФ), сейчас готовятся документы".

Ранее Новак дал поручение Минэнерго РФ проанализировать возможность досрочной отмены запрета на экспорт бензина. Глава ведомства Сергей Цивилев позже сообщил, что Минэнерго направило в правительство предложения по прекращению эмбарго. "Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами всё стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения - они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке", - сказал он.

Источники "Интерфакса" говорили, что ведомство предложило снять запрет на экспорт всех видов бензина со следующего месяца, но только для его производителей. По данным одного из собеседников агентства, в то же время для всех других экспортеров запрет предлагается продлить еще на два зимних месяца. В Минэнерго не комментируют данную информацию.

Новости о планах правительства снять ограничения вызвали рост биржевых цен на бензины.

Общественные организации, объединяющие представителей розничного ритейла, трейдеров и брокеров в связи с этим направили Новаку письмо с просьбой отложить принятие решения о снятии запрета на экспорт бензинов до момента полного насыщения внутреннего рынка и увеличения объема биржевых продаж. Обращение, по данным источников "Интерфакса", привело к дополнительному анализу ситуации ведомствами.