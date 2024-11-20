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Ведомства еще проанализируют последствия досрочного снятия запрета на экспорт бензина

Ведомства еще проанализируют последствия досрочного снятия запрета на экспорт бензина
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Профильные ведомства дополнительно изучат ситуацию на внутреннем рынке топлива с тем, чтобы проанализировать возможные последствия досрочного снятия запрета на экспорт бензина, рассказал "Интерфаксу" ряд источников, знакомых с ситуацией.

В частности, сообщили собеседники агентства, вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить биржевые продажи и волатильность цен на нефтепродукты на СПбМТСБ. "Интерфакс" направил запрос в ФАС.

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Биржевые цены на нефтепродукты в последние дни демонстрируют волатильность: на прошлой неделе стоимость Аи-95 выросла на СПбМТСБ на 4%, на Аи-92 – на 3%, в начале этой недели цены на бензин резко пошли вниз, но в среду они вновь развернулись вверх.

В начале ноября Новак заявил: "Мы получили сейчас предложение (по отмене запрета на экспорт бензина; действует до конца 2024 года - ИФ). Я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли необходимое предложение". Он подчеркивал, что речь идет только о 92-м бензине.

Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что Минэнерго уже направило в правительство предложения о снятии запрета на экспорт бензина. Как сообщали источники "Интерфакса", было рекомендовано снять запрет только для производителей, с 1 декабря, и по всем видам бензина. При этом для всех экспортеров, не являющихся производителями, запрет предложено продлить на всю зиму.

Между тем общественные организации, объединяющие представителей розничного ритейла, трейдеров и брокеров системы нефтепродуктообеспечения ("Российский топливный союз", "Ассоциация участников товарно-сырьевого рынка", "Ассоциация товарных брокеров") направили письмо Новаку с просьбой отложить принятие решения о снятии запрета на экспорт бензина до момента полного насыщения внутреннего рынка и увеличения объема биржевых продаж, обеспечивающего снижение ценовых биржевых индикаторов до уровня инфляции.

Как сообщил "Интерфаксу" один из источников, решение о том – снимать все-таки запрет или нет, планируется принять в ближайшие дни.

Представитель вице-премьера заявил "Интерфаксу", что "предложения о снятии запрета на экспорт бензина пока прорабатываются".

ФАС Минэнерго Александр Новак Аи-95 Аи-92
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