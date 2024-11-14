В топливном союзе отметили, что еще рано разрешать экспорт бензина

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Текущая ситуация на российском топливном рынке не дает поводов для отмены запрета на экспорт бензина, считает глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

"Сейчас не самое лучшее время для открытия экспорта. Закрытие экспорта предполагало стабилизацию и улучшение – насыщение внутреннего рынка, недопущение роста оптовых и розничных цен. И в какой-то момент, действительно, удалось стабилизировать, но улучшения не произошло", - прокомментировал он "Интерфаксу" предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из РФ.

"На сегодняшний день, судя по биржевым торгам, рынок не насыщен – цены растут, в конце каждых торгов остается неудовлетворенный спрос, иногда даже по ценам выше, чем были в ходе торгов. Во-вторых, мы видим огромные проблемы с доставкой топлива по железной дороге, что влечет существенные задержки в поставках, продление сроков отгрузки, дефолты биржевых торгов", - сказал Аркуша.

Он отметил значительное повышение ключевой ставки, которое "приводит к безумно высоким кредитным нагрузкам для бизнеса". "Все это в совокупности говорит о том, что ситуация, может быть, и стабильная, но, как говорит наш регулятор – стабильно тяжелая. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то оптовые цены выросли на 18% по бензинам. Розничные цены за это время выросли на 7-7,5% по отношению к ноябрю прошлого года. Учитывая высокий уровень реальной инфляции, эксплуатационные расходы розничного топливного ритейла растут темпами примерно 15-16% в год. И они существенно опережают уровень потребительской инфляции, по которому таргетируются розничные цены, в первую очередь у нефтяных компаний", - добавил глава РТС.

Он заметил, что цены на бензин на бирже начали расти даже на слухах об открытии экспорта. "Вот сегодня, когда уже было озвучено, что решение (о снятии запрета на экспорт бензинов -ИФ) принято, цены на бирже выросли на 1,5%, это почти на 1000 рублей. Остается неудовлетворенный спрос по ценам даже выше, чем цены текущего дня. Вслед за биржевыми ценами, естественно, пойдут вверх и мелкооптовые. Открывать экспорт в данный момент считаем неправильным, это приведет к дополнительным негативным эффектам для всего топливного бизнеса", - подчеркнул Аркуша.

По мнению РТС, сейчас частный розничный бизнес чувствует себя "крайне плохо" даже в Центральной России. "А на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири независимые заправки массово закрываются - они не могут работать в постоянном диспаритете оптовых и розничных цен", - сказал Аркуша.

Глава РТС полагает, что правительство ведет речь об открытии экспорта только бензина АИ-92, потому что "бензина АИ-95 просто не хватает". "Сегодняшняя ситуация такова, что на бирже из общего объема бензина продает примерно 60% АИ- 92 и 40% – АИ-95, а в потреблении ситуация прямо противоположная, продается больше 95-го. Естественно, когда говорят об открытии экспорта, идет речь только о 92-м, 95-го просто не хватает", - подчеркнул он. "Но в любом случае это неважно. Сегодня не лучшее время даже для разговоров о снятии запрета. Просто на фоне слухов цены идут вверх, а когда снимут запрет, будет еще хуже", - заметил глава РТС.