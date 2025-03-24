"Казаньоргсинтез" в 2024 году снизил чистую прибыль по МСФО на 33%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") в 2024 году получило чистую прибыль по МСФО в размере 10,6 млрд рублей против 15,9 млрд рублей в предыдущем году, говорится в консолидированной отчетности компании.

Таким образом, показатель сократился на 33%.

Выручка увеличилась на 5,4%, до 104,9 млрд рублей. В том числе возросли продажи полиолефинов - на 12,7%, до 75,8 млрд рублей. Продажи пластиков и продуктов органического синтеза снизились на 6%, до 19 млрд рублей.

Более 99% консолидированный выручки "Казаньоргсинтеза" поступает от продаж в РФ.

Операционная прибыль сократилась на 31,9%, до 13,5 млрд рублей на фоне роста операционных расходов на 14,6%, до 91,4 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения снизилась на 34,8%, до 13,9 млрд рублей.

EBITDA уменьшилась на 17,7% - до 25,8 млрд рублей, рентабельность по EBITDA - до 24,6% с 31,6% в предыдущем году.

Как сообщалось в августе 2024 года со ссылкой на генерального директора АО "Татнефтехиминвест-холдинг" (координирует деятельность нефтегазохимического комплекса Татарстана) Рафината Яруллина, в первом полугодии 2024 года финансовые результаты "Казаньоргсинтеза" были "ограничены" из-за остановки одного из реакторов синтеза полиэтилена на модернизацию. На тот момент на объекте завершались пусконаладочные работы.

Активы компании в 2024 году увеличились на 9,1%, до 182,3 млрд рублей. В том числе стоимость основных средств возросла на 14,6%, до 147,5 млрд рублей.

"Казаньоргсинтез" - один из крупнейших производителей полиэтилена и единственный производитель поликарбонатов в России. С октября 2021 года входит в "СИБУР".