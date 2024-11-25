Рыбопромышленники назвали вылов лососей в 2024 году худшим с 2005 года

Низкий улов совпал со скачком издержек бизнеса, оптовые цены на икру составляют уже 7-8 тысяч рублей за кг

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российские рыбаки в 2024 году, по предварительным данным, выловили 235,4 тысячи тонн лососей, что стало худшим результатом с 2005 года. Участникам рынка и потребителям придется привыкать к новым ценам, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

До официального завершения сезона осталось меньше недели, активный лов уже не идет.

Последние 20 лет были временем высоких уловов лососевых. В ВАРПЭ напомнили, что Россия установила два рекорда за всю историю наблюдений: 609 тысяч тонн в 2023 году и почти 685 тысяч тонн в 2018 году. С 2005 по 2024 годы уловы составляли порядка 400 тысяч тонн. По прогнозам ученых, на которые ссылается ассоциация, в ближайшие 5-7 лет рекордных уловов ждать не стоит.

Как отмечает ВАРПЭ, низкие уловы совпали со скачком издержек лососевых предприятий. Все добытчики лосося работают на кредитах, затраты на обслуживание банковских займов увеличились более чем в два раза к прошлому году. В целом за 5 лет себестоимость продукции по всей цепочке добавленной стоимости повысилась более чем в полтора раза, в первую очередь за счет роста заработной платы и прочих расходов на сотрудников (например, доставка к месту промысла), налогов и стоимости топлива, на котором работают не только суда, но и электрогенераторы для подключения оборудования береговых заводов. Это прямо влияет на стоимость продукции.

Снижение объема предложения отражается на ценах. Высокие уловы минувшего 20-летия обеспечивала горбуша, на которую приходилось свыше 60% вылова. Она стала самым массовым и дешевым видом тихоокеанских лососей. То же самое касается ее икры. Анализ оптовых предложений показал, что в этом году цены на икру горбуши, кеты и нерки находятся в одном диапазоне - в среднем 7-8 тысяч рублей за килограмм.

"Участникам рынка и потребителям понадобится время, чтобы привыкнуть к новым ценовым координатам в лососевом секторе", - отмечается в сообщении.