Рост цен на красную икру в РФ замедлился в октябре до 11,8% с 12,6% в сентябре

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Цены на красную икру в РФ в октябре выросли на 11,8%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста замедлились, в сентябре икра лососевых рыб по сравнению с августом подорожала на 12,6%.

Тем не менее, октябрьский показатель, как и в предыдущем месяце, стал самым высоким на рынке рыбопродукции.

Цены на охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород в октябре повысились на 2,2%.

Как сообщалось, рост цен на красную икру объясняется существенным снижением вылова лососей в этом году по сравнению с 2023 годом.

По предварительным данным Росрыболовства, он составил 228,671 тыс. тонн против 259,828 тыс. тонн в 2022 году. Причем вылов горбуши сократился почти до 140 тыс. тонн со 147 тыс. тонн в 2022 году. Выловы лососей в силу жизненного цикла из основного вида - горбуши традиционно сравнивают между четными и нечетными годами. Причем лососевыми считаются нечетные годы (в 2023 году вылов составил 609 тыс. тонн), нелососевыми - четные.

По оценке Рыбного союза, производство красной икры в этом году составит 10-11 тыс. тонн против около 25 тыс. тонн в 2023 году.

Тем не менее эксперты отрасли считают, что дефицита красной икры, как и красной рыбы, на рынке не будет.