Росрыболовство считает необоснованным подорожание красной икры в РФ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Дефицита красной икры в РФ не наблюдается, ее подорожание не обосновано, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов журналистам в пятницу.

"Запасов хватает, мы считаем, что подорожание неадекватное. Федеральная антимонопольная служба, насколько я знаю, провела свое расследование. Сейчас ждем результатов", - сказал он.

Соколов добавил, что в текущем году объем вылова был ниже рекордного прошлогоднего, но и этот фактор, по его словам, не сформировал дефицит.

"Путина была ниже, чем предыдущая. Предыдущая была просто очень рекордная. И остатки от прошлой путины, они распродаются в этом году. Плюс у нас неплохие показатели по производству икры от аквакультуры, то есть форелевой икры. Поэтому дефицита на рынке нет, но у нас как-то любят иногда разогнать (цену - ИФ), всем хочется, наверное, заработать очень сильно", - отметил он.

Соколов добавил, что емкость рынка потребления красной икры в стране составляет 12-24 тыс. тонн. Уже произведено 12 тыс. тонн дикой икры.

"Еще есть аквакультурная икра, которая добавляется тоже. А у нас, к слову сказать, там порядка 150 тыс. тонн лососевых выращиваются. Да, от них меньше там идет икры, чем от диких, потому что много на мясо идет, но в целом у нас рынок икрой обеспечен", - подчеркнул он.

Ранее Росстат сообщал, что цены на красную икру в РФ в октябре выросли на 11,8%. Темпы роста замедлились, в сентябре икра лососевых рыб по сравнению с августом подорожала на 12,6%. Октябрьский показатель, как и в предыдущем месяце, стал самым высоким на рынке рыбопродукции.

Рост цен на красную икру объясняется существенным снижением вылова лососей в этом году по сравнению с 2023 годом. По предварительным данным Росрыболовства, он составил 228 671 тонну против 259 828 тонн в 2022 году. Причем вылов горбуши сократился почти до 140 тыс. тонн со 147 тыс. тонн в 2022 году. Выловы лососей в силу жизненного цикла их основного вида - горбуши традиционно сравнивают между четными и нечетными годами. Причем лососевыми считаются нечетные годы (в 2023 году вылов составил 609 тыс. тонн), нелососевыми - четные.

По оценке Рыбного союза, производство красной икры в этом году составит 10-11 тыс. тонн против около 25 тыс. тонн в 2023 году.