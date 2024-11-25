ГК "Русагро" завершила II этап внедрения облачного сервиса "История поля"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Агрохолдинг ГК "Русагро" завершил самый трудоемкий - второй - этап внедрения отечественной системы управления сельскохозяйственным производством на базе облачного сервиса "История поля" взамен зарубежного решения Cropwise, сообщается в пресс-релизе группы.

Проект реализуется при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ, входит в группу ВЭБ ) в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Сумма гранта составила 536 млн рублей, общая стоимость проекта оценивается в 670 млн рублей.

Разработчиком IT-решения стало ООО "ГеомирАгро". Для реализации проекта привлечена экспертиза "Русагро Тех".

Согласно пресс-релизу, сервис позволяет собирать, анализировать и хранить всю информацию по хозяйству в единой системе.

"Проект "История поля" является стратегически важным для бизнеса "Русагро" и для индустрии растениеводства в целом. Технологически непростой и самый трудоемкий - второй этап. На этом этапе мы сосредоточились на разработке новых модулей, интеграции с метеостанциями и датчиками сельскохозяйственной техники, а также на других важных задачах", - сообщил директор по развитию "Русагро Тех" Владимир Горохов.

Особое внимание на втором этапе было уделено развитию моделей искусственного интеллекта. В частности, были разработаны модули прогноза урожайности, а также выявления факторов, влияющих на урожайность с применением искусственного интеллекта и анализа больших данных; реализована система определения наилучших сортов и гибридов с применением ML-модели, "которая является инновационной технологией, ранее не представленной на рынке", отмечается в пресс-релизе.

Проект состоит из четырех этапов. На следующих будет проводиться усовершенствование системы на основе результатов опытной эксплуатации.

ГК "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции. Земельный банк группы составляет 707 тысяч га. Суммарная мощность четырех элеваторов - более 735 тысяч тонн. Активы расположены в 15 регионах.