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Сбербанк снова приостановил выдачу семейной ипотеки

В банке заявили об исчерпании соответствующего лимита

Сбербанк снова приостановил выдачу семейной ипотеки
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк снова приостановил выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимита по государственной программе, сообщает сайт подконтрольного банку сервиса "ДомКлик".

"Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита", - говорится в сообщении на "ДомКлик".

Сбербанк отмечает, что продолжает принимать заявки на семейную ипотеку в офисах и на сайте. "Все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита правительством РФ или освобождения свободных слотов при отмене или переносе других сделок, о чем банк сразу же сообщит клиентам", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Сбербанк уже несколько раз приостанавливал выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимита по госпрограмме, возобновлял ее после выделения нового лимита.

ДомКлик Сбербанк
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