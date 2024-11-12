Сбербанк с 15 ноября возобновит сделки по семейной и IT-ипотеке

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк с 15 ноября возобновляет проведение сделок по льготным программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для IT", сообщила его пресс-служба.

Льготные программы остаются ключевым драйвером спроса на первичном рынке жилой недвижимости. Так, в октябре по семейной ипотеке доля выдач составила 81% от общего количества кредитов Сбербанка на новостройки, отмечает кредитная организация.

Сбербанк в конце октября приостановил проведение сделок по семейной ипотеке из-за исчерпания лимита по госпрограмме.