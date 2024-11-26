Эксперт предупредил о спаде интереса ко ржи у земледельцев и мукомолов

Не исключено, что когда-нибудь ржаной хлеб останется только в ресторанах русской кухни, заявил он

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Россия в этом году снизит сбор ржи до 1,3 млн тонн с 1,7 млн тонн в 2023 году, интерес к этой культуре снижается. В 2002 году урожай этой зерновой культуры составлял 7,1 млн тонн, в последующие годы он колебался от 2,4 млн тонн в 2020 году до 1,4 млн тонн в 2019 году, сообщается в презентации Российского союза мукомольных и крупяных предприятий.

"Этот график вызывает чувство настороженности вкупе с огорчением. Это говорит о том, что если мы исключим семена, промпереработку, то есть то, что идет на технические цели, то 1 млн тонн ржи - это максимум, на что мукомолы могут рассчитывать", - заявил президент союза Игорь Свириденко на XIX бизнес-конференции "Современное хлебопечение -2024".

При этом он отметил, что и производители, и мукомолы не считают, что есть дефицит этой сельхозкультуры, "если под ним понимать несоответствие спроса и предложения".

"У нас падает интерес к этой сельхозкультуре: у крестьян - потому что она для них невыгодна, урожайность ниже и цена тоже ниже. Интерес падает и у мукомолов, потому что им надо гоняться за этой сокращающейся культурой. И у хлебопеков. Но никто не бьет в колокола. Наверное, этому есть обоснование. Мы потеряли много национальных культур, привожу всегда поговорку про пареную репу. Кто знает уже, что это такое - пареная репа? Наверное, ржаной хлеб будет когда-нибудь объектом только для ресторанов русской кухни", - заявил Свириденко.

В то же время, как отмечали участники конференции, потребность в ржаном хлебе в России сохраняется, прежде всего в северо-западных регионах, где потребители не могут без него обходиться. Именно в эти регионы поступает ржаная мука из Белоруссии. И если раньше она завоевывала российский рынок ценами на уровне цен на рожь, то теперь цены поднимаются.

По прогнозу председателя совета директоров ООО "Агропром" Аркадия Гуревича, много лет возглавлявшего Союз мукомолов, в будущем году, если площади под рожью сохранятся на уровне этого года, ее сбор в России может снизиться до 1,2 млн тонн.

Нынешняя ситуация на рынке отражается на ценах. По данным компании "ПроЗерно", цены на продовольственную рожь (EXW европейская Россия, с НДС), по данным на 22 ноября, составляли 12 765 рублей за тонну, что на 120 рублей больше, чем неделей ранее. В октябре этого года средняя цена тонны ржи составляла 11 869 рублей, в ноябре 2023 года - 7 060 рублей.