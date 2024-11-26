Citi повысит по службе 2 тыс. человек против 8 тыс. в рамках прошлых кампаний

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Citigroup Inc., входящий в число крупнейших банков США, снижает масштабы традиционно проводимого в конце года повышения сотрудников по службе, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, в следующем месяце повышение с прибавкой к зарплате могут получить 2 тыс. сотрудников. В рамках прошлых кампаний Citi повышал порядка 8 тыс. работников.

Ожидается, что зарплаты в этот раз будут повышаться не более чем на 15%.

Вместе с тем на 5 декабря запланировано общекорпоративное собрание по вопросу начатой более года назад реорганизации бизнеса. Его проведет главный операционный директор Ананд Селва.

В сентябре 2023 года Citi объявил, что существенно изменит организационную модель, чтобы привести структуру управления в соответствие с деловой стратегией банка и упростить его операции.

Более десяти лет структура Citi включала лишь два подразделения: группу по работе с институциональными клиентами (Institutional Clients Group) и розничный бизнес (Personal Banking & Wealth Management). В соответствии с новой структурой в банке выделяют пять основных направлений: услуги (депозитарные и торговые решения для крупных клиентов, а также операции с ценными бумагами), рыночные операции, банковские услуги (инвестиционный банкинг и обслуживание корпоративных клиентов), розничное банковское обслуживание и wealth management.

В марте главный исполнительный директор банка Джейн Фрейзер говорила, что реорганизация находится на заключительном этапе, который предусматривает очередное сокращение рабочих мест.

В конце прошлого года Citi обещал сократить 20 тыс. сотрудников из 229 тыс. Еще 40 тыс. могут перестать числиться в его штате после IPO дочернего мексиканского Banamex.

В первом полугодии 2024 года Citi уволил 10 тыс. сотрудников, однако в третьем квартале численность персонала почти не изменилась и, по словам ряда источников FT, новой масштабной волны сокращений до следующего года не планируется.

В сентябре главный финансовый директор банка Марк Мейсон называл внимание регуляторов одним из факторов, которые удерживают организацию от более агрессивного сокращения штата.

Акции Citigroup дорожают на 0,2% в ходе предварительных торгов вторника.