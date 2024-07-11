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Citigroup заплатит штраф в $136 млн за нерешенные проблемы внутреннего контроля

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американские регуляторы оштрафовали Citigroup Inc. на $135,6 млн, посчитав, что банк не сумел решить давние проблемы в сфере внутреннего контроля.

Федеральная резервная система (ФРС) и Управление контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) пришли к заключению, что Citigroup нарушил условия соглашения от 2020 года, которое требовало от него корректировки систем риск-менеджмента.

"Citigroup достиг недостаточного прогресса в решении проблем с качеством управления данными и не смог внедрить дополнительный контроль для управления постоянными рисками", - говорится в сообщении ФРС.

В 2020 году банк был оштрафован на $400 млн за эти нарушения.

Акции Citigroup теряют в цене 1,2% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 30%.

Citigroup
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