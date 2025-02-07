Citi в конце 2024 года повысил в должности 8,5 тысяч сотрудников

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американский банк Citigroup Inc. в конце 2024 года повысил в должности 8,5 тысяч сотрудников, сказано на его сайте.

В том числе 344 человека стали управляющими директорами.

Citi традиционно в конце года проводит кампании по повышению сотрудников. В 2024 году ее масштабы были сравнимы с кампаниями прошлых лет. В ноябре Financial Times со ссылкой на источники писала, что в декабре повышение с прибавкой к зарплате могут получить всего 2 тысячи работников банка. Ожидалось, что зарплаты будут повышаться не более чем на 15%.

За весь 2024 год Citi повысил более 31 тысячи сотрудников.

С осени 2023 года банк сократил около 11 тысяч работников в рамках реструктуризации. Сейчас в его штате 229 тысяч человек.