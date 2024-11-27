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Российский рынок рекламы за девять месяцев вырос на 25%, до 620 млрд рублей

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский рекламный рынок в январе-сентябре 2024 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил примерно 620 млрд рублей, говорится в сообщении Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Все сегменты в отчетном периоде продолжили рост. Динамичнее всего развивались сегменты out of home (наружная реклама), аудио- и видеорекламы, увеличившись в годовом выражении на 38%, 28% и 26% соответственно.

Сегмент интернет-сервисов, который составляет более половины от всего объема рекламного рынка РФ, вырос на 23% и достиг примерно 332 млрд рублей.

Региональный рынок рекламы также продолжает демонстрировать позитивную динамику. По итогам девяти месяцев его объем возрос на 18%, составив 87 млрд рублей.

АКАР Ассоциация коммуникационных агентств России
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