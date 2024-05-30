Российский рынок рекламы в I квартале вырос на 32% до 190 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российский рекламный рынок в I квартале 2024 года вырос на 32% в годовом измерении и составил почти 190 млрд рублей, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Все сегменты в отчетном периоде выросли на 20% и более. Динамичнее всего в I квартале развивался сегмент аудио-рекламы и out of home (наружная реклама), увеличившись год к году на 41% и 42% соответственно.

В свою очередь, сегмент интернет-сервисов, который составляют подавляющее большинство от всего объема рекламного рынка в РФ, вырос на 30% и достиг примерно 97,5 млрд рублей.

Региональный рынок рекламы также показывает позитивную динамику. Так, по итогам I квартала его объем стал на 20% больше, составив 29 млрд рублей.