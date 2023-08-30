Российский рынок рекламы в I полугодии вырос на 27% до 315 млрд рублей

АКАР считает, что рынок вышел из кризиса

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский рекламный рынок в первом полугодии 2023 года вырос на 27% в годовом исчислении и превысил 315 млрд рублей, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

По отношению к I полугодию 2021 года объем рынка вырос на 19%.

Эксперты АКАР отмечают, что по всем основным показателям отечественный рекламный рынок вышел из кризиса, продемонстрировав максимальные объемы.

Так, во II квартале положительную динамику продемонстрировали почти все сегменты рекламного рынка. Ни динамика, ни абсолютные показатели этих сегментов в сообщении не приводятся. Объем рекламных бюджетов увеличился на 50%.

Региональный рынок рекламы также показывает позитивную динамику. Так, за первое полугодие его объем вырос на 25%, превысив 21 млрд рублей.

Ранее АКАР отмечала, что возникла объективная потребность в серьезном переосмыслении структуры рынка, выделении новых сегментов и подсегментов, а также в поиске решений по технологиям оценки объемов и их верификации. В связи с этим была сформирована рабочая группа по совершенствованию методов оценки рынка, предполагается, что новый подход будет применен при подведении итогов 2023 года.