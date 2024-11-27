"Росатом" начал строительство в Дагестане Новолакской ВЭС мощностью 300 МВт

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - АО "Росатом Возобновляемая энергия" (ветроэнергетический дивизион ГК "Росатом") приступило к строительству Новолакской ветроэлектростанции (ВЭС) в Дагестане мощностью 300 МВт. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии заливки фундамента.

Ветроэлектростанция будет расположена на территории Кумторкалинского и Новолакского районов Дагестана. Плановая среднегодовая выработка – 879 млн кВт.ч. На площадке будет установлено 120 ветроустановок по 2,5 МВт каждая.

"Дагестан наряду с другими субъектами РФ включился в процесс развития "зеленой" энергетики. Новолакская ВЭС станет крупнейшей ветроэлектростанцией на территории РФ и позволит нашему региону обеспечить новые рабочие места и значительные налоговые поступления", - сказал в ходе церемонии глава Дагестана Сергей Меликов.

Строительство и ввод в эксплуатацию ВЭС будут осуществляться в два этапа. Первый этап включает в себя монтаж и ввод в эксплуатацию 61 ветроэнергетической установки (ВЭУ) общей мощностью 152,5 МВт в 2025 году. Второй – 59 ВЭУ общей мощностью 147,5 МВт в 2026 году. ВЭС сможет обеспечивать электроэнергией более 240 тыс. домохозяйств.

"Дагестан активно развивается в области сельского хозяйства, промышленности и туризма. Но сохранение таких темпов роста будет возможно при обеспеченности электроэнергией. Прирост потребления электроэнергии в Дагестане выше, чем в среднем по стране. И это, конечно, обязывает, чтобы мы имели проекты, которые бы обеспечили нам опережающее развитие электроэнергетики", - отметил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

После окончания строительства ВЭС и ввода ветропарка в эксплуатацию будет произведена рекультивация земель, после чего они будут переданы в сельхозоборот.

Как сообщалось ранее, ветроэнергетический дивизион ГК "Росатом" получил разрешение министерства строительства Дагестана на возведение Новолакской ВЭС. Как отмечали власти республики, инвестиции в проект превысят 50 млрд рублей.

АО "Росатом Возобновляемая энергия" (прежнее название - "НоваВинд") - дивизион "Росатома", реализующий общую стратегию госкорпорации по производству низкоуглеродных видов энергии на основе атомной энергии и энергии ветра.

Дагестан и АО "НоваВинд" в сентябре 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве в области развития ветроэнергетики сроком на 5 лет, которое в том числе предусматривает реализацию проектов по строительству ветроэлектростанций мощностью до 315 МВт.