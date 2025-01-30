Nokia увеличила скорректированную прибыль в IV кв. в 2,2 раза - лучше прогноза

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Oyj зафиксировал чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года против убытка годом ранее, увеличив выручку на 10,5%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 820 млн евро по сравнению с чистым убытком в 43 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов выросла в 2,2 раза, до 985 млн евро, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в 753 млн евро.

Квартальная выручка Nokia составила 5,98 млрд евро по сравнению с 5,42 млрд евро годом ранее, что также превзошло средний прогноз рынка (5,75 млрд евро). Показатель без учета курсовых разниц вырос на 9%.

Доход подразделения Nokia в сфере сетевой инфраструктуры увеличился на 17% без учета курсовых разниц, в сегменте "облачных" решений - на 7%, выручка подразделения оборудования для мобильных сетей связи уменьшилась на 2%.

В компании ожидают, что улучшение отраслевых трендов, отмеченное в 2024 году, продолжится и в 2025 году, заявил главный исполнительный директор Nokia Пекка Лундмарк.

Согласно прогнозу компании, ее операционная прибыль без учета разовых факторов в 2025 году составит 1,9-2,4 млрд (2,6 млрд евро в 2024 году).

Nokia планирует инвестировать до 100 млн евро в год в расширение присутствия на рынке оборудования для дата-центров, рассчитывая увеличить доходы в этом сегменте до 1 млрд евро к 2028 году.

Акции Nokia прибавляют в цене 1,5% в ходе торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 31%.