Поиск

Кофе сорта арабика подорожал до максимума с 1972 года

Кофе сорта арабика подорожал до максимума с 1972 года
Фото: Abhishek Chinnappa/Getty Images

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Цена кофе сорта арабика продолжает повышаться на опасениях плохого урожая в Бразилии.

Котировки фьючерсов на арабику выросли более чем на 3% в ходе торгов в Нью-Йорке в среду - до $3,22 за фунт. Это максимальный уровень, по крайней мере с 1972 года, отмечает Trading Economics.

В миреМировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%Читать подробнее

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что урожай кофе в Бразилии в 2024-2025 сельскохозяйственном году составит 66,4 млн стандартных 60-килограммовых мешков, тогда как ранее ожидалось 69,9 млн мешков. При этом запасы кофе в Бразилии теперь оцениваются в 1,2 млн мешков на конец сельхозгода, что на 26% ниже показателя в предыдущем сезоне.

По данным метеорологической службы Cemaden, текущий сезон в Бразилии является самым засушливым с 1981 года.

Кроме того, сильные дожди в Коста-Рике привели к объявлению чрезвычайного положения в стране и уничтожили около 15% годового урожая кофе в стране, по оценкам исследовательского института ICAFE.

С начала текущего года арабика подорожала примерно на 70% в США, робуста - на 85% в Лондоне.

Бразилия Коста-Рика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Юань поднялся выше 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Юань поднялся выше 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Рубль днем в среду вновь обновил минимумы с конца марта 2022 года

Рубль утром падает в паре с юанем на фоне небольших изменений на рынке нефти

Рубль утром падает в паре с юанем на фоне небольших изменений на рынке нефти
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });