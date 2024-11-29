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Кофе арабика завершает ноябрь максимальным ростом с 2014 года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Фьючерсы на кофе арабика завершают ноябрь максимальным ростом за десять лет.

Ралли на рынке, вызванное опасениями по поводу глобального предложения, привело цены к близким к рекордным отметкам. В этом месяце арабика подорожала почти на 32%, с начала года – на 70%.

Сильная засуха в начале этого года в Бразилии, которая является крупным производителем кофе, поставила под угрозу урожай в стране в следующем сезоне. Опасения также вызывает урожай более бюджетного сорта робуста во Вьетнаме, который пострадал от засушливой погоды в начале вегетационного периода и проливных дождей в начале сбора урожая, пишет Bloomberg.

"Два года мировое производство кофе было меньше, чем потребление, что привело к снижению его запасов до уровней примерно на треть ниже среднего значения за долгосрочный период", - отмечает аналитик по рынку кофе в Marex Group Стив Поллард. Предварительные данные по урожаю в Бразилии в 2025/26 сельхозгоду указывают на очередное снижение производства, поэтому в обозримом будущем ждать улучшения ситуации на рынке не стоит, уверен он.

Котировки фьючерсов на арабику в ходе торгов в Нью-Йорке в пятницу поднимались до $3,354 за фунт, что на 3,8% выше их стоимости на закрытие предыдущей сессии. По данным на 18:15 мск их стоимость составляет $3,2 за фунт.

Бразилия Вьетнам
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