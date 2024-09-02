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Кофе робуста дешевеет с исторических максимумов

Кофе робуста дешевеет с исторических максимумов
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Кофе сорта робуста дешевеет в понедельник после того, как цены обновили максимум с 1970-х годов на прошлой неделе.

Фьючерсы на робусту на торгах в Лондоне дешевеют на 4,7%, до $4716 за тонну. В минувшую пятницу котировки превышали $5 тыс.

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"Запасы сейчас низкие, что гарантирует повышенную волатильность", - отметил аналитик Rabobank Карлос Мера.

По его словам, трейдеры оценивают урожаи робусты во Вьетнаме и Бразилии, а также следят за проблемами для судоходства в Красном море и нехваткой судов в бразильских портах.

"Эти фундаментальные факторы сложно оценить, однако когда цены поднимаются так высоко, рынок движется независимо от фундаментальных показателей", - добавил эксперт.

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