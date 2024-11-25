Арабика подорожала до максимума за 13 лет на опасениях плохого урожая в Бразилии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Кофе сорта арабика активно дорожает в понедельник, достигнув максимумов за 13 лет на слабых прогнозах для урожая кофе в Бразилии.

Цена фьючерсов на арабику на Нью-йоркской бирже ICE Futures выросла на 1,2% до $3,0575 за фунт.

Тем временем фьючерсы на сорт робуста подскочили на 4,1% до $5191 за тонну.

Министерство сельского хозяйства США спрогнозировало, что урожай кофе в Бразилии в 2024/25 сельскохозяйственном году составит 66,4 млн стандартных 60-килограммовых мешков, тогда как ранее урожай ожидался на уровне 69,9 млн мешков.

По данным метеорологической службы Cemaden, текущий сезон в Бразилии является самым засушливым с 1981 года.