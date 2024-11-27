ГК "Русагро" с 5 декабря остановит торги GDR на Московской и Астанинской биржах

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Русагро", находящаяся в процессе редомициляции, с 5 декабря приостанавливает торги GDR кипрской Ros Agro Plc (материнская компания) на Московской и Астанинской международной биржах.

"Приостановка торгов на Московской бирже будет проведена согласно исполнению группой "Русагро" указаний решения совета директоров Банка России от 26 апреля 2024 года. В соответствии с положениями решения, дата фиксации списка владельцев GDR в российских депозитариях для распределения акций ПАО "Группа "Русагро" будет установлена на 9 декабря 2024 года, распределение акций завершится до конца 2024 года", - говорится в сообщении.

5 сентября 2024 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минсельхоза о приостановке осуществления корпоративных прав кипрской Ros Agro Plc в отношении ПАО "Группа "Русагро". Решение суда также означает, что акции группы будут распределены между держателями GDR и акционерами Ros Agro Plc.

После завершения процесса редомициляции компания вернется к вопросу о выплате дивидендов. Причем предполагается, что выплат дивидендов за прошедший период не будет.

ПАО "Группа "Русагро" в рамках предписаний ЦБ провела дробление акций. Уставный капитал составляет 2 396 874 000 акций. Номинал акции - 2,5 рубля. Основным акционером группы является семья ее основателя Вадима Мошковича (49%). Экс-гендиректору Максиму Басову принадлежит 8% акций.

Компания также определила порядок действия держателей GDR (одна акция равна пяти GDR) Ros Agro Plc. Акции группы будут распределены между держателями GDR и акционерами Ros Agro Plc пропорционально их косвенной доле владения ПАО "Группа "Русагро". Распределения акций ПАО среди российских держателей GDR произойдет в автоматическом режиме. Держатели в иностранной инфраструктуре и косвенные акционеры ПАО "Группа "Русагро" по состоянию на 5 сентября 2024 года могут вступить во владение акциями "Русагро" путем подачи специальной заявки и пакета документов. Заявки будут приниматься в срок не позднее 28 декабря 2024 года.