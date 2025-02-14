Торги акциями "Русагро" на "Мосбирже" начнутся 17 февраля

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Акции группы "Русагро" начнут торговаться на "Московской бирже" с 17 февраля, сообщила биржа.

Ранее "Мосбиржа" включила акции группы в первый уровень листинга под тикером RAGR.

В декабре 2024 года "Мосбиржа" приостановила торги GDR кипрской Ros Agro.

Арбитражный суд Московской области в сентябре 2024 года удовлетворил заявление Минсельхоза о приостановке корпоративных прав Ros Agro в отношении группы "Русагро".

ГК "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой продукции. Земельный банк группы составляет 707 тысяч га. Активы расположены в 15 регионах.

Консолидированная выручка компании до межсегментных элиминаций в 2024 году достигла рекордного значения в 367,024 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2023 году. В частности, выручка масложирового бизнеса увеличилась на 43%, до 193,527 млрд рублей (доля в общей выручке 53%), сахарного - на 5%, до 67,777 млрд рублей (18%), мясного - на 4%, до 50,177 млрд рублей (14%), сельскохозяйственного - снизилась на 10%, до 51,194 млрд рублей (14%).