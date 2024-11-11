Техническая возможность по выплате дивидендов "Русагро" может появиться в начале 2025 года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Техническая возможность по выплате дивидендов ПАО "Группа "Русагро" может появиться в начале 2025 года, сообщил замгендиректора компании по корпоративному развитию Александр Тарасов на телефонной конференции по итогам третьего квартала.

"В начале 2025 года после завершения редомициляции появится техническая возможность дивиденды платить и, собственно, распределение акций ПАО среди держателей депозитарных расписок кипрской Ros Agro Plc уберет препятствие для выплаты дивидендов", - сказал он.

По его словам, "Русагро" не планирует накапливать денежные средства для выплаты дивидендов. "Мы считаем, что при текущей агроэкономической динамике и ставках стоимости денег привлекать специальные средства для выплаты дивидендов - это нерационально с точки зрения создания акционерной стоимости, - сказал Тарасов. - У нас достаточно амбициозные инвестиционные программы. И это остается в приоритете. Мы видим объем интересных проектов, на них будем тратить денежные потоки в первую очередь".

В связи с этим, отметил он, менеджмент группы не будет предлагать выплаты дивидендов за прошедший период. "Мы считаем, что группа недоинвестирована. Тот денежный поток, который мы генерируем, в первую очередь будет направляться на инвестпрограммы", - подчеркнул он.

По его словам, в целом вопрос о дивидендах будет вынесен после редомициляционных процессов на совет директоров в начале следующего года.

Тарасов отметил, что дивидендная политика компании остается неизменной - на дивиденды направлять не менее 50% чистой прибыли за год.

Арбитражный суд Московской области 5 сентября удовлетворил иск Минсельхоза к Ros Agro Plc о приостановке компанией Ros Agro Plc корпоративных прав в отношении российской дочерней структуры - ПАО "Группа "Русагро". В компании запущен процесс редомициляции.

Последний раз "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года, тогда их размер составил $0,89 на бумагу.

ПАО "Группа "Русагро" в рамках предписаний ЦБ провела дробление акций. Уставный капитал составляет 2 млрд 396 млн 874 тыс. акций. Номинал акции - 2,5 рубля. Основным акционером группы является семья ее основателя Вадима Мошковича (49%). Экс-гендиректору Максиму Басову принадлежит 8% акций.

Компания также определила порядок действия держателей GDR (одна акция равна пяти GDR) Ros Agro Plc. Акции группы будут распределены между держателями GDR и акционерами Ros Agro Plc пропорционально их косвенной доле владения ПАО "Группа "Русагро". Распределение акций ПАО среди российских держателей GDR произойдет в автоматическом режиме. Держатели в иностранной инфраструктуре и косвенные акционеры ПАО "Группа "Русагро" по состоянию на 5 сентября 2024 года могут вступить во владение акциями "Русагро" путем подачи специальной заявки и пакета документов. Заявки будут приниматься в срок не позднее 28 декабря 2024 года.

Как заявил Тарасов, торги расписками Ros Agro Plc на Московской бирже будут остановлены в первой половине декабря. Торги акциями ПАО "Группа "Русагро" на Московской бирже, по его оценке, могут начаться в феврале 2025 года.

"Русагро" занимает первое место в России в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины. В 2023 году компания произвела 928 тысяч тонн сахара, что на 20% больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тысячи тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1%.

Выручка группы в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд руб., чистая прибыль - более чем в семь раз, до 48,7 млрд рублей.

За 9 месяцев этого года выручка увеличилась на 21%, до 215,3 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA снизился на 20%, до 24,4 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 11% против 17% годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев упала в два раза, до 19,4 млрд рублей.