"ВУШ Холдинг" к концу марта в рамках buyback выкупил акции на 60 млн рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) в рамках программы buyback в декабре выкупило свои акции на сумму 35,99 млн рублей, а с начала 2024 года - еще на 23,98 млн рублей, говорится в пояснении к бухгалтерской отчетности компании.

Всего в декабре было приобретено 174 372 акции, или около 0,16% от уставного капитала. Еще 95 тысяч акций (около 0,09%) компания выкупила в период с 1 января по 25 марта 2024 года, говорится в финансовой отчетности по МСФО.

Таким образом, суммарно компания потратила на выкуп 59,97 млн рублей.

Как сказано в презентации к отчетности "ВУШ Холдинга" за 2023 год, по состоянию на 27 марта 2024 года компанией выкуплено 269 тысяч бумаг.

Совет директоров "ВУШ Холдинга" в ноябре 2023 года утвердил программу выкупа акций компании. Максимальное число акций в рамках buyback - 1,5 млн штук (около 1,35% уставного капитала), что составляет треть от потребности для опционной программы. В презентации к отчетности за 2023 год говорится, что текущий план - выкупить около 1 млн бумаг.

Программа buyback действует до 31 мая 2025 включительно. Период приобретения акций - год с даты утверждения программы советом директоров.

Купленные а‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌кции будут использованы для программы долгосрочной мотивации сотрудников, которая также была утверждена в ноябре. Для нее планируется приобрести не более 4,5 млн бумаг (около 4% уставного капитала).

В компании заявляли, что планируется утвердить новые программы приобретения собственных акций, "чтобы общее число бумаг и срок действия программ обратного выкупа соответствовали параметрам программы долгосрочной мотивации".

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане. В рамках пилотного проекта сервис также работает в Бразилии, Чили и Перу.

ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh) в декабре 2022 года провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составляет около 10% уставного капитала. Уставный капитал "ВУШ Холдинга" равен 1,114 млн рублей, он разделен на 111 382 432 обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля.

По итогам 2023 года выручка "ВУШ Холдинга" от услуг кикшеринга по МСФО составила 10,73 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 2,3 раза - до 1,94 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA повысилось до 1,9 с 1,1.